台水公司董事長胡南澤表示，受疫情影響，今年沒有考慮調整水費。（陳淑芬攝）

台灣自來水公司董事長胡南澤23日在股東常會中表示，今年因應疫情，沒有考慮調漲水費，並配合政府挺企業降水價，在3月至9月用水推出水費減免等紓困方案，全台約90多萬戶受惠，每月約減免3千8百多萬。台水面對多項經營困境，原訂108年度預算虧損新台幣0.75億元，最後還創造盈餘1.86億元。

台水公司109年股東常會23日在台灣自來水公司總管理處舉行，由董事長胡南澤主持。胡南澤指出，台水在經營面對極端氣候威脅、新水源開發不易及水價長期未能合理反映成本等困境，去年編列虧損0.75億元，但最後創造出1.86億元盈餘，各業管單位在每年4月份時都針對營收狀況做滾動式檢討，創造近年來的盈餘成績。

胡南澤表示，目前在疫情期間，各行各業都受疫情影響營運上有困難，水費沒有考慮調整，在3月至9月期間配合中央推出水費減免、緩繳或免收復水費等紓困措施，預計有90幾萬戶受益，水費減免部分依據經濟部指示打九折及七折。

胡南澤強調，紓困方案雖衝擊公司營收，但是國營事業肩負政策性任務，挺政策、挺企業責無旁貸，已積展開各項增收、減支措施，希望將財務衝擊降至最低。

「審慎樂觀！」胡南澤對於未來供水信心滿滿。他說，高雄及台南在今年5月7日的水情燈號是黃燈，進行夜間減壓供水，還好梅雨在5月20日來臨，旱象在5月22日解除，目前已經進入汛期，但反而要注意颱風及豪大雨，各地水質及高濁度及供水設備的維護安全。

台水公司每天供應約885萬噸的自來水，未來努力的五大主軸工作為持續降低漏水率、淨水場現代化、建置備援管線、提高供水普及率及提升全方位服務品質。

(中時 )