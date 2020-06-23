23日下午清潔隊員持續在愛河打撈廢棄物。（洪浩軒攝）

打撈到屍袋現場。（洪浩軒攝）

高市府環保局清潔隊員23日上午11時許在九如、同盟路口的愛河中打撈到深色袋子，打開發現疑似屍塊，立刻向警方報警，經過警方初步鑑識，確認環保局清潔員打撈上2袋旅行袋上岸，1袋未開，另1袋經初步目視為裝有人體的一截小腿屍塊，尚無法分辨身份，不排除是分屍案，全案正由警方釐清當中。

據了解，22日上午清潔人員就撈到1袋深色行李袋，但當時只覺得有臭味，沒打開來看，23日上午又撈到1袋與前1天相似且同樣有臭味的袋子，發現不對勁打開一看發現竟是疑似人體小腿的屍塊，清潔人員嚇得立刻報警，目前2個袋子已送至鑑識中心相驗。

根據警方說法，大約10時30分接獲清潔人員報案，趕到現場後，發現2袋深色行李袋，其中一袋打開後發現一層黑色塑膠袋裡面裝著人體屍塊，但目前死者身分未明，也還無法確定死者性別，仍須等檢察官及法醫相驗後才能有確切答案，目前警方也正調閱相關監視器積極偵辦當中。

高市環保局表示，清潔人員22日、23日共發現2袋屍塊，位置在愛河幸福川出口到家樂福一段中間，發現屍袋後便立刻報警。

(中時 )