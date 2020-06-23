大巨蛋停工5年，建管處22日簽準建照變更，最快8月可復工，並預計在台北市長柯文哲2022年卸任前可完工，柯遭疑是為了拚政績，態度大轉彎。柯23日駁斥，他態度沒什麼變，而是務實解決問題，不能拆掉就弄到安全，拖了5年到現在，怎麼做都不會是政績，對他來講是善後。

柯文哲表示，重發大巨蛋建照給遠雄是件大事，這一定會開記者會，把來龍去脈詳細說明，不是現在堵麥就能解決，大家不用急。

柯說，他態度沒什麼變，7項公安標準從頭到尾也沒變，能夠在7項公安標準狀態通過下，一直去尋求解決，比方說防火區畫、限制人數、大巨蛋到國父紀念館間的地下通道、增加疏散路線等，市府是務實地解決問題，既然大巨蛋一時間不可能拆掉，那只好弄到安全，另外在發使照前，要解決的是議約問題。

針對大巨蛋採0權利金，柯說，公平的方法是「超額利潤」，若明年的利率都不知道，還要預估未來50年到70年的獲利，坦白講不可能，所以應先講好有賺錢要怎麼分帳，其實過去台灣做BOT（民間興建營運後轉移模式）最大問題就是沒有超額利潤制度，搞到後來不是估太低就估太高，幾乎變成政商勾結的產物。

柯還說，大巨蛋已拖5年，到現在怎麼做都不會是政績，對他來講就是善後，把一個問題解決掉。至於前北市都發局長林洲民曾點出，大巨蛋違反建築技術規則97、127條，柯說，復工建照還要拿到台灣建築中心，且還有保證可以使用，因還要解決97、127條問題，事實上發建照只是一部分的過程，大巨蛋真正要開幕沒那麼簡單，還有很多事要做。

至於有議員質疑柯在配合遠雄，柯說，都審全程公開透明、有網路直播，在環評時，市府代表還退席，純粹由民間代表審查，也是讓全民來審查，這可解決市府壓力，且在這種條件下，不太可能、也很困難去護航。

對於大巨蛋停工期間，外觀竟愈來愈完整，柯說，當年停工後，法院有說為防止崩塌、腐蝕，有14項公安工程可進行，且4大公會也有審核通過，目前在蓋的都是法院認可，為工地安全，所以可繼續施工的部分。

(中時 )