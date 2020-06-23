新北環狀線板橋站現況。（新北市捷運局提供／許哲瑗新北傳真）

新北環狀線第一階段年初通車，位在板橋區新站路、縣民大道北側的板橋站，預計興建為地上16層、地下7層的開發大樓，規畫為商場及辦公等多元空間，盼打造新板特區新地標，捷運局今舉辦招商說明會並表示，將在近期公告徵求投資人，投資金額預估為25億，若簽約順利，預計2021年可開工。

板橋站位在新站路及縣民大道交叉口北側，為新板特區交通樞紐、四鐵共構，目前地上5樓、地下7樓建物已完成，作為捷運設施、公車轉運站使用，未來預計興建地上16層、地下7層，總樓地板面積約1萬1300坪的開發大樓，打造新板特區指標性建物。

捷運局今下午舉辦土地開發案招商說明會，介紹基地情形及相關投資規定，近期公告徵求投資人；捷運局副局長林耀長指出，投資金額預估為25億，若簽約順利、再加上取得建照時間，預計明年可開工，預估可挹注捷運建設的自償性經費約7.4億元。

林耀長指出，新北市環狀線共10處捷運開發站，其中景平站、秀朗橋站及板橋站等3站，由新北市府自行招商，除了板橋站預計近期公告徵求投資人外，秀朗橋站、景平站2案也在6月底徵得最優申請人，後續將與投資人簽訂投資契約書。

(中時 )