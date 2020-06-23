近期利多利空消息參雜，股市漲跌互見，歐美市場重啟經濟，雖疫情仍有反撲的可能性，但預期恐慌程度已相較前次大幅度降低。投信法人分析，全球央行提供充足的資金及陸續推出的經濟刺激政策，台股經歷5月利空因素反覆測試下，若疫情趨緩大方向不變，台股可能在資金行情下再創新高。

日盛上選基金經理人張亞瑋表示，後續留意美國聯準會(Fed)買企業債、各國經濟刺激政策、美國商務部同意與華為合作制定5G標準等事件發展。盤面上首要觀察低基期、穩健大型權值、具殖利率個股為首選。

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