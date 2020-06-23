交通部長林佳龍今（23）日赴台東視察交通部試辦之噗噗共乘服務成果，交通部過去已規劃30億投入發展智慧運輸系統發展建設計畫，其中的「偏鄉多元車輛共享平臺（噗噗共乘）」在台東縣延平鄉、萬榮鄉、卓溪鄉3個鄉鎮試辦，讓台東偏遠地區學童上下課、長者就醫更方便，受惠人次超過1萬名，林佳龍也允諾繼續編列經費推動，達成人本交通。

林佳龍今天赴台東先是體驗精緻旅遊行程後，轉往鸞山國小，參加交通部「噗噗共乘服務」試辦成果發表會，包含台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪均出席討論。

林佳龍說，花東地區地處山岳區域之偏遠聚落，解決偏鄉交通不便問題是交通部的重要任務，先前已提出透過「既有公共交通可靠度提升、提高公共運輸效率與經濟性及建立偏鄉多元車輛共享平臺（噗噗共乘）」等三項為主要策略。

林佳龍在座談的時候允諾，交通部可擔任領頭羊進行跨部會（衛福部、教育部、原民會）的橫向溝通，解決偏遠地區最後一哩路的交通問題，並呼籲交通部法人單位能一同建構偏鄉交通的藍圖，盡責地扮演企業社會責任(（CSR）。

林部長表示，近幾年交通部積極透過自行委辦計畫及補助地方政府方式來提升偏鄉地區公車到站準點率及推動偏鄉多元車輛運輸服務，來改善偏鄉的運輸模式，提供偏鄉民眾使用更完善健全的交通服務機制。

林佳龍強調，使用交通運具是基本民行的權力，「只要有需求，政府就應該提供服務！交通才是臺灣最大的服務業」。而在資源有限的情況下，要縮小城鄉差距，必須更注重各部會與在地資源整合共享，同時，以在地民眾的需求為出發考量。

林佳龍提到，因此推動噗噗共乘就是希望利用在地閒置的人力、(非)營業用車，做為服務車輛的主要來源，以「在地人服務在地人」的運作模式來補足大眾運輸無法服務到的極限村落地區，並且建立一套機制，持續了解在地乘車的需求，讓兩邊供需能有效媒合，以達資源善用，這就是智慧運輸的精神。

(工商 )