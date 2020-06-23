隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，許多人也開始安排旅遊行程，搭上交通部即將7月1日推出的安心旅遊補助，目前反應相當熱烈，因此外界開始擔心預算是否足夠，交通部長林佳龍今（23）日宣布，會向行政院要求加碼20億預算，也獲得支持。

疫情趨緩，為了活絡國內旅遊市場，交通部推出安心旅遊方案，期限從7月1日至10月31日為止，其中補助內容包含「團體旅遊優惠」、「自由行住宿優惠」、「觀光遊樂業入園優惠」、和「補助地方政府辦理在地特色觀光活動」等等，不分假日、平日一律都適用。

而安心旅遊方案也獲得熱烈回應，根據《ETtoday》報導，交通部長林佳龍對此回應，估計活動實施期間這4個月的補助預算，將會不足20億元，目前已經向行政院申請經費，也會得支持。

林佳龍再表示，本次安心旅遊加上三倍券及各部會補助，就是希望能夠炒熱旅遊潮，打造台灣成為觀光大國，而因為出入境管制衝擊的旅行社、機場服務業則會再加碼，幫助度過難關。

(中時電子報)