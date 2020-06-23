央行今受財政部委託標售109-6期國庫券，央行6月18日雖然維持政策利率不變，但由於市場資金依然寬鬆，今天91天期國庫券決標貼現率0.28%，逾3年新低，91天期國庫券決標貼現歷史新低為2009年4月時的0.086%。

今投標倍數為3.72，得標總額300億元；本期國庫券由銀行業百分百得標。

(時報資訊)