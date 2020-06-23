據統計，截至2020年6月19日過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週增加187.6億美元，整體固定收益型ETF資金淨流入90.4億美元。

整體股票型ETF資金方面，其中主要流入美國股票型ETF，近週資金淨流入189.5億美元，全球股票型ETF資金淨流入5.7億美元，歐洲股票型ETF資金淨流入4.6億美元，日本股票型ETF資金淨流入5.8億美元，新興市場股票型ETF近週資金維持轉為小幅淨流入0.7億美元，中國股票型ETF則為唯一資金淨流出地區，近週資金淨流出13.1億美元。

過去一週整體固定收益型ETF資金淨流入90.4億美元，除新興市場之外的地區均維持淨流入，其中資金主要流入美國債券型ETF，近週資金淨流入84.8億美元，全球債券型ETF資金近週資金淨流入9.1億美元，歐洲債券型ETF資金近週資金淨流入2.3億美元，新興市場、新興當地貨幣型債券ETF近週資金轉為淨流出，分別淨流出2.6億、0.9億美元；以投資信評類別觀察，高收益債券ETF近週資金淨流入幅度降低至增加9.3億美元，投資等級債ETF資金近週淨流入則大幅攀升至82.4億美元。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，儘管疫情對生技產業帶來許多挑戰，但整體產業的核心成長動能維持不變，其中特別看好三個治療領域，包括用來治療癌症的過繼性T細胞療法(adoptive T-cell therapy)、精準腫瘤藥物(precision oncology drugs)及基因療法，預期這三個類別將改變許多難治疾病的標準療法，具備突破性發展的潛力，正向看待生技產業長期投資前景。

(時報資訊)