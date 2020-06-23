一對4歲與2歲的小兄弟炎炎夏日大啖美味芒果，未料兩兄弟臉上竟然陸續冒出小紅痘，且痘痘範圍與數量越來越多，媽媽趕緊帶小兄弟到醫院看診，才發現兄弟倆分別為接觸性過敏反應及毛囊炎，醫師為哥哥開立抗過敏的藥物、弟弟則使用抗生素藥膏治療，1周後兩兄弟臉部皮膚終於恢復原本光滑細緻的模樣。

新竹一對兄弟因酷愛吃芒果，臉上卻分別出現小紅痘，媽媽嚇得趕緊帶孩子求診。新竹馬偕皮膚科醫師李幼華檢查後，發現兩兄弟的症狀並不相同，哥哥的臉上是一點一點紅斑，弟弟則是一顆顆化膿的紅疹。

李幼華解釋，哥哥的紅斑為過敏，因芒果樹枝汁液和芒果皮上有種叫做漆酚的物質，會讓接觸到的人在幾小時後，在臉或嘴周接觸部位出現小小發癢的紅疹或水泡，是一種接觸性的過敏反應。弟弟臉上的則是毛囊炎，目前醫學上沒有證據顯示吃芒果會引起毛囊炎，推測弟弟可能是吃完芒果，臉部皮膚癢，用不乾淨的手抓臉，而導致次發性毛囊炎。

李幼華提醒民眾，芒果雖美味，但一定要注意攝取量，若是有糖尿病、心臟病和腎臟病的病患，可能會受到芒果的含糖量和鉀離子影響健康，建議食用前先諮詢醫師及營養師。另外，李幼華也建議食用芒果前將表皮清洗乾淨並把果皮剝除後再吃，切剝芒果時可戴上手套以降低過敏發生機會。

(中時 )