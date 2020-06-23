台南關廟一處磚造老舊民宅凌晨火警，警消現場搶救。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市關廟一處民宅今（23日）凌晨突發大火，包含屋主在內祖孫4人被燒成焦屍，命喪火窟。其中屋主2名孫子年僅12歲及10歲，這對兄妹的母親聞訊趕到現場，聽到兩個孩子沒逃出，頓時崩潰倒地；火滅之後，也能隔著焦黑鐵窗認屍，十分悲戚。

警消在今天凌晨2時55分獲報，關廟一處平房全面燃燒，火勢在凌晨3時16分控制。警消在客廳找到林姓屋主的54歲妻子、59歲妻子的大姊，2人平安獲救，都被送醫治療。

但61歲屋主林忠益、34歲兒子林家榮，以及12歲孫子與10歲孫女，就沒這麼幸運，4人被發現時，都已被燒成焦屍。

警消搜索現場，發現林忠益跟孫子睡一個房間，林家榮跟女兒睡另一間，2人疑似因鐵窗阻攔逃生，不幸被燒成焦屍慘死。這對兄妹目前分別就讀國小五年級與三年級，據ETtoday新聞雲報導，兄妹的母親趕到現場，聽到孩子沒逃出來，崩潰倒地；上午又趕回現場隔著鐵窗認屍，畫面令人心痛不捨。

(中時電子報)