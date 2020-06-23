法務部廉政署為推動醫療院所廉潔風氣，指示公立醫院政風單位加強醫護人員的廉能宣導，破除「紅包」等不當陋習，台北榮民總醫院政風室每年舉辦院內「廉政楷模」選拔與表揚，今年共有6人獲選，北榮院長張德明今天特別主持表揚頒獎活動，讚許6人的廉能表現。

北榮政風室表示，「廉政楷模」選拔與表揚為北榮每年定期舉辦之活動，今年度由各單位推薦具有廉潔事蹟之優秀員工，共有6人獲選，獲薦事蹟包含謝絕紅包文化、承辦業務恪盡職責、節約公帑卓有成效等，受薦者也分享了在職場上曾遇過的「廉政小故事」，讓北榮員工對於廉政倫理有更深一層的認知。

今年獲選的6人，包括內科部感染科主任王復德、護理部護理督導長林麗華、重症醫學部重症加護外科主任王鑑瀛、內科部血液科主任高志平、工務室公用設備組技正徐誌輝、補給室配發組副技師陸皖君等人。

北榮院長張德明特別在今天6月份院務會議中，親自主持「廉政楷模」表揚頒獎活動。張德明勉勵6名獲獎人能持續秉持院方追求廉能之價值理念，亦希望藉由樹立廉能典範提升院內整體風氣，打造更為優質的醫病環境。

(中時 )