LINE先前宣布將在台推出的「社群」功能，繼第一階段試營運後，跨過試營運第二階段，直接在台上線囉，今（23）日正式推出囉！快來看看怎麼用？

「LINE社群」的功能，自2020年6月23日上午10點開始釋出給全台LINE用戶！LINE官方部落格說明，本來預定是要走兩個試營運階段，因為觀察用戶確實對於「LINE社群」有著熱烈興趣，因此調整計畫，將原有的試營運階段二，與正式上線階段合併，加快了服務上線進程。

加入社群

現在即刻起，全台2100萬LINE用戶，包括iOS與Android，只要更新LINE至10.8.0(含)以上，或直接更新到最新版本，在LINE主頁中的「群組」中，就會顯示「LINE社群」入口！從這個入口進來，就會看到社群首頁，在這邊就能就能開始探索、並加入自己有興趣的LINE社群了。

建立社群

除了「加入」有興趣的社群，若想自己「建立」社群，建立社群的功能一樣是從6月23日開始釋出，但採取批次的方式，逐步釋出，對象為系統隨機，預計2020年底前完成釋出給全台用戶。已經獲得「建立」社群的用戶，在社群首頁的下面，就會看到「建立社群」這個按鍵，點選這裡就能直接開始建立社群。

LINE方面解釋，針對建立社群的功能不能跟「加入社群」一樣全面釋出給所有用戶的疑問，是因為 LINE社群團隊需要透過密切觀察用戶使用情況，並逐步擴大管理量能，才能確保使用體驗。如果還沒有獲得「建立」社群的權限，還請用戶多多包涵，若營運管理與功能展現順利，會再加快釋出「建立」社群功能。

「LINE社群」支援電腦版使用

在試營運階段一，「社群」功能還不支援LINE電腦版。現在只要LINE電腦版版本，包括Windows與Mac，更新至6.0(含)以上，或直接更新到最新版本，就可以在LINE電腦版中，看到自己已經加過的社群，可以用電腦鍵盤開始飛快地打字聊天了。

有一點需要特別說明的是，如果要瀏覽社群首頁，以及「加入」有興趣的社群，要先在LINE手機版中加入，加入後，在LINE電腦版上才會看到，與開始聊哦！由於LINE服務的第一裝置是手機，延伸裝置才是電腦版、iPad等等。在服務推出的一開始，先希望優先提升手機上的體驗，然後再看怎麼擴及到延伸的裝置。

「LINE社群」6/25開放訊息收回功能

這個功能是LINE社群團隊在試營運階段中收到最多請願的功能之一，經過許多面向的考量，在正式上線的時候，最終還是開放可以在LINE社群中使用「訊息收回」功能了！無論是否為管理員/共同管理員，在手機與電腦版上，都有收回功能，一樣只要「長按」要收回的訊息，然後在跳出的選單中點選「收回」即可。

訊息收回功能將在2020年6月25日開放，再請稍候一下哦！此外，需更新LINE iOS版本到10.9.0(含)以上，LINE Android版本10.10.0(含)以上，或直接更新到最新版本。

只是要在社群中，24小時內可以收回，無論已讀或未讀。收回會保留軌跡（系統訊息顯示「您已收回訊息」）可收回的訊息類型：文字、貼圖、照片、影片、聲音訊息、網址與網址預覽、位置資訊。

(科技)