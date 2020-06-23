活動即日起接受報名至28日止。（海鵬提供）

為厚植台中影視媒宣實力，臺中市影視發展基金會將首度於7月9日至11日開辦為期3天的「藝文記者實驗室」活動，廣納中部大學影視、傳播及語文等相關科系學生30名進行菁英培訓，特別的是，該活動除廣聘報紙、電視、網路及電影部落客等線上記者親授採訪報導秘訣，更計畫於培訓第2天，將30名學員全數丟進真實記者會、實際體驗真槍實彈媒體採訪現況，並以個人IG、臉書或部落格發布採訪影片或文章，作為結業成果驗收。

活動主要針對即將踏入影視媒宣產業的新鮮人，快速灌注其實戰學能，為此特聘國內眾多一線媒體師資，以3天的密集實戰授課親授採訪秘訣。任教政大、台藝大的資深電影人姚經玉，擔綱班主任，將為學員分析電影產業及行銷運作，正確且全面獲得新知；而甫獲「藝術教育貢獻獎」的光點華山電影館執行長陳伯任，更將透露其藝文活動經營心法，期能以最優質課程內容及速成授課方式、精煉台中影視媒宣尖兵。

該培訓課程更與時俱進、邀請曾獲「痞客邦金點賞」10大最佳娛樂部落客的《雀雀看電影》創辦人簡盈柔（雀雀），為學員點析「自媒體」經營的成功要訣。「藝文記者實驗室」活動全程免費，即日起接受報名至28日止，相關課程資訊請洽臺中市影視發展基金會及中山73影視藝文空間臉書查詢。

(中時 )