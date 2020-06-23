天風證券分析師郭明錤發表最新報告指出，預計蘋果AirPods 3將在明年上半年推出，2021年AirPods出貨量將成長28%至1.2億部。

綜合媒體報導，目前蘋果擁有兩款AirPods無線藍牙耳機，分別是有降噪設計的AirPods Pro以及AirPods 2，知名分析師郭明錤則在最新報告透露AirPods 3的動態。

郭明錤表示，預估蘋果明年上半年將推出AirPods 3，並結束AirPods 2的生產，而AirPods 3外觀可能會與AirPods Pro相似，加上規格提升，認為新品有望帶動換機需求。

此外，他也重申蘋果將取消隨機標配的有線耳機，不僅可以降低成本，還能帶動AirPods出貨動能。因此，郭明錤樂觀預期，預估2021年的 AirPods總出貨量將顯著較前一年成長約28%，達到1.2億部。再加上預期蘋果在2020年下半年到整個2021年將持續推出促銷方案，2021年AirPods總出貨量仍有上修空間，相關供應商2021年可望受惠。

(中時電子報)