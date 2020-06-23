前行政院副院長陳其邁23日（前右）到高雄市六龜區華興茶莊，觀摩製作紅茶的過程。（林瑞益攝）

前行政院副院長陳其邁23日下午走訪六龜區華興茶莊，對於高雄市長補選的對手國民黨市議員李眉蓁，他除恭喜李眉蓁之外，對於李眉蓁與高雄市前市長韓國瑜的感情不錯，可能會找韓國瑜輔選？陳其邁說，最重要是候選人本身，是否可以對市長的工作，扮演好市政或經濟、建設的推手，這是市民的期待，主角還是候選人本身。

陳其邁下午走訪六龜區華興茶莊，品嘗在地的山茶，他直說好喝；得知價錢不菲，他有點驚訝。

對於李眉蓁，陳其邁說，高雄市過去紛擾，市政需要重新開機，需要有新的市長與施政，讓高雄繼續往前進。他期待，在市政上不管是辯論或市政發展的方向，與李議員有一場君子之爭。

談到李眉蓁的父親李榮宗不贊成女兒出來選，如何看待李眉蓁這位強敵？陳其邁表示，市民期待是有經驗、有執行力與魄力的市長，來盡速推動高雄建設；如何把市長角色做好，實實在在推動市政，這是市民的期待。

(中時 )