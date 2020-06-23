日本防衛大臣河野太郎23日在記者會上公布，在鹿兒島縣奄美大島的東北毗鄰海域內潛航的外國潛艦是中國籍的。《每日新聞》報導，公布在毗鄰海域內潛航的外國潛艦國籍乃罕見的特例。

河野表示，「有鑑於尖閣諸島（釣魚台列嶼）等各種局勢，故判斷應該公布國籍。」他還舉大陸在東海、南海活動頻仍之例說，「有必要明確地推敲中國共產黨的意圖」。

防衛省指出，該潛艦18日下午從太平洋進入奄美大島東北的毗鄰海域，之後向西方前進，20日上午駛離該海域，並沒有侵犯日本領海，但海上自衛隊的巡邏機及護衛艦一直緊跟蒐集情報，進行警戒監視。

每日報導，防衛省幹部指出，潛艦隨後在東海周邊潛航，海上自衛隊持續警戒監視，該艦曾轉換方向，似在試探海自的能力與反應。

報導指出，國際法上規定，潛艦在他國的毗鄰海域（指領海外側約22公里內）航行時，潛航是被允許的，在領海（指離沿岸約22公里內）時潛航也是被允許的，但在領海浮出水面時必須掛國旗。

日本防衛省公布大陸潛艦的行蹤是繼2018年1月大陸潛艦在釣魚台列嶼外海潛航以來。

(中時電子報)