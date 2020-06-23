彰銀股東會後餘波盪漾，台新金與彰銀官股、工會間持續隔空交火！彰銀工會理事長曹炳坤呼籲台新金，比照中信金98年處分兆豐金股票模式，將彰銀持股全數交付信託，並在交易市場上處分。

彰銀工會強調，金管會前主委顧立雄曾對外表示獨立董事是董事會成員，若有不同意見，不宜逕自對外表達意見，經濟部亦曾函釋指出，（獨立）董事亦是公司負責人，於董事會行使職權所知悉的資料，本應負保密義務，然而在彰銀109年6月19日夜間公告獨立董事林重宏反對意見前，台新金竟已召開記者會將尚未公開的常務董事選舉過程、表決情形等彰銀機密資訊，擅自對外揭露，3位獨立董事及台新金提名自然人專業董事恐未有恪遵忠實義務，亦有未具備董事應有「專業性」及「獨立性」，若侵害彰銀營運順暢及營業秘密，則3位獨立董事及台新金提名自然人專業董事將涉背信罪。

依金融控股公司法第39條規定，金控公司的財務性投資並不包含股票，即金控公司投資的銀行股票，都是以合併為前提，彰銀工會指出，當初財政部94年7月5日新聞稿和7月21日函文都沒有提到台新金可以合併彰銀，再者台新金既然4次強行推動合併無果，而今更無任何席次。為此，工會呼籲金管會應該硬起來，要求台新金立即出清彰銀持股，以制止違反金融秩序的脫序行為，維持市場紀律。

根據工會統計，以6月22日彰銀收盤價19.4元為基準，計算台新金出售彰銀股票收入、歷年現金及股票股利，扣除當初投資365億元，台新金處分彰銀股票潛藏獲利高達198.92億元。

(中時 )