國內外7個扶輪社友共同促成本次雲林縣6鄉鎮C肝篩檢的費用約800萬元，促使雲林縣早日根除C肝。（周麗蘭攝）

國際扶輪社8月起補助雲林縣做C型肝炎篩檢，從大埤鄉、土庫鎮、元長鄉、水林鄉、西螺鎮、二崙鄉共6鄉鎮展開，名額1萬8500個。雲林縣衛生局表示，本次扶輪社贊助的篩檢將排除這幾年已篩檢過的民眾，將發送通知單應該篩檢的人。

雲林縣2017年肝癌發生率列居全國第二，2018年肝癌死亡率全國排名第一，雲林縣府從2019年起開始推動精準式C肝篩檢計畫。

衛生局長曾春美指出，從口湖鄉精準式C肝篩檢結果顯示，全鄉篩檢1410人，發現需要治療的C肝個案48人，換言之每篩檢29人就發現一位需要治療者；針對4個高盛行村分析，每篩檢12人就可發現1人，在在顯示盛行區加強篩檢的重要性。

國際扶輪社友共捐贈800萬元經費協助篩檢雲林縣C肝患者，以及建立檔案資料，促使雲林縣早日根除C肝。

這幾年來肝基金會已在雲林縣做過多次免費B、C肝炎篩檢，本次扶輪社贊助的C型肝炎篩檢將排除已做過的民眾，由衛生局提供名單給鄉鎮市公所，透過村長、鄰長協助發送通知單。

C肝篩檢活動將於8月展開，對象是大埤鄉、土庫鎮、元長鄉、水林鄉、西螺鎮、二崙鄉40歲至79歲未曾做過C肝篩檢的民眾，衛生所將於平日、晚間或星期六，逐村設站免費篩檢。

協助篩檢的醫療院所有中國醫藥大學北港附設醫院、若瑟醫院、斗南福安醫院、臺大雲林分院、成大斗六分院、雲林基督教醫院、北港諸元內科醫院。

曾春美強調，C肝患者所需的口服新藥費用約20萬元，健保局全額給付，一個療程2至3個月，治癒率達98％以上，用藥簡便，副作用也小。

(中時 )