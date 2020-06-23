颱風季來臨，內政部今（23日）上午特別舉辦記者會，推出3項全新的防災資訊服務。（葉書宏攝）

颱風季來臨，內政部今（23日）上午特別舉辦記者會，推出3項全新的防災資訊服務，包括：「防災有Bear來」個人化網站、119報案APP、EMIC 2.0，希望全方位提升災害應變能力。內政部長徐國勇出席時，也提醒國人平時就要做好防災準備，才能遠離災害威脅。

消防署今年推出3項全新的防災資訊服務，首先是「防災有Bear來」，這是新建置的個人化防救災資訊網站(https：／／bear.emic.gov.tw／)，民眾登入網站後，可建立與自己切身相關的「家庭防災卡」、「緊急避難包」等資訊，一旦發生災害，系統會即時將個人附近或相關災害警示推播到手機，並可提供避開災害地點，前往避難收容處所的路徑，避免緊急時刻的慌亂場面。

第二是「119報案APP」，民眾手機下載安裝後，就可以使用這個APP向消防單位報案求援，還能即時定位、上傳現場照片及影像、協助119救災救護指揮中心人員掌握現場狀況，也可以簡訊報案，方便聽語障人士報案。

第三是「防救災應變管理資訊雲端服務EMIC 2.0」，著重在政府端資訊系統的提升，強化處理災情蒐集、傳遞、應變處置能力，以提升災害應變的效能。

內政部表示，為降低颱風所帶來的風險，消防署於107年起要求各地方政府掌握轄內易成孤島地區，做好各項防救災整備，今(109)年也已盤點完成，共有15個縣(市)、185處易成孤島地區，各項防災整備工作，如避難收容處所、糧食儲備、道路搶修機具及直升機起降點、空投點等項目，也都已做好準備。並呼籲民眾在颱風來臨前，應先行準備緊急避難包及3日份食物飲水儲備，以備不時之需。

內政部指出，颱風來臨前的整備工作，對於離災減災能發揮事半功倍的效果，已請各地方政府事先辦理下水道清淤、抽水站巡查及廣告招牌固定等各項防救災整備工作，並藉由全天警戒監控，以提升防災救災量能。

對於民眾自主防颱的預防措施，消防署建議民眾使用「居家防颱安全檢核表」，可依表列項目，自行預先檢視居家防颱整備情形，在颱風來臨前，及早完成防颱準備，以降低災害可能帶來的風險。

(中時 )