經寶精密jpp-KY（5264）23日舉行股東常會，因為新冠疫情的關係，由董事王嘉男代表主席開會致詞，副總暨發言人鍾國圳表示，公司積極布局因應中美貿易戰爭及5G時代來臨所帶來的商機，不斷的優化製程能力、積極擴充機器手臂與應用、配合客戶建置伺服器相關自動化製程，並在去年通過客戶聘請的第三方認證機構做ESG全面檢測，使公司在企業社會責任上與世界潮流接軌。

今年的新冠疫情非常的嚴重，全球各地紛紛鎖國，物流不通，經濟狀況大受影響，航太部分更是受到歐洲停工暫停出貨，不過鍾國圳強調，航太的訂單並非消失而是遞延，雖然今年航太的部分減少，但是公司去年承接美國伺服器大廠的布局，於今年開始順利量產，剛好補上航太的缺口，待明年疫情趨緩，航太恢復生產後，整體業績可望復甦。

經寶去年合併營收14.38億元，稅後淨利為0.9億元，每股純益2.31元，股東會通過盈餘分配，今年將配發現金股息每股1.9元，以23日收盤價42.55元計算，隱含現金殖利率約4.47％。

(工商 )