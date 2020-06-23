台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

北市教育局配合中央政策，推動私立幼兒園簽約加入準公共幼兒園政策，並祭出Copay共同支付教師薪資方案」，鼓勵準公共幼兒園教保服務人員薪資至少達3萬3000元，且自109至111學年度分3階段給予獎勵補助，幼兒園得將補助優先用於教保人薪資，或針對園舍租賃費用、設施設備、水電費用或房屋稅等，預計3年編列1億元預算支應相關費用。

教育局統計，北市共102所私幼加入準公共幼兒園行列，提供7095名準公共教保服務名額，家長送托至準公共幼兒園，每月僅需負擔4500元，第3名子女可再減免1000元，每月僅繳付3500元，剩下的學費差額由政府協助家長支付予幼兒園。

教育局指出，加碼補助準公共幼兒園設施設備經費，依園所規模補助40萬至80萬不等，連同中央20至40萬設施設備補助，最高可獲得120萬經費補；另自109學年度起，再加碼推動「Copay共同支付教師薪資方案」，鼓勵準公共幼兒園教保服務人員薪資至少達3萬3000元。

教育局說明，自109至111學年度分3階段給予獎勵補助，幼兒園加入第1年可核獲30萬至100萬元補助費，幼兒園可將核獲補助經費，優先用於教保服務人員薪資用途，或針對幼兒園園舍租賃費用、設施設備、水電費用或房屋稅等；第2年起，幼兒園依考核評分可核獲10萬至20萬補助費，以及教師及教保員每年調薪的差額市府共同負擔70％，預計3年編列1億元預算支應相關費用。

教育局還說，另配合中央政策，109學年度準公共幼兒園每園招收2歲幼生人數高於前一學年度者，增加招收人數13人以上，每園最高補助30萬元；7人以上未滿13人，每園最高補助15萬元，藉此鼓勵準公幼於109學年度起增加招收2歲幼兒；此外，109學年度簽約成為準公幼期限將於30日截止。

台北市長柯文哲表示，目前北市補助公幼每名幼兒每月2500元，非營利幼兒園每名幼兒每月3500元，準公共化幼兒園每名幼兒每月4500元，雖無法做到100分，但是家長可忍受範圍。

至於給教保員加薪，柯說，相信一分前一分獲，月薪僅2萬9000元是不會久任，他認為教育是長遠事業，需要經驗累積，家長雖不會感受到負擔減輕了什麼，但政府很清楚，此政策有助於提高整個幼教品質。

(中時 )