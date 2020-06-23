新冠疫情重創世界，後疫情時代捐款下降、活動停擺、物資缺乏三大危機，使得社福團體勸募與服務極為艱鉅。彰化銀行自2018年起連續兩年推出台灣Pay行動支付公益活動，透過彰銀錢包小額募款，每年皆募得百萬元以上的善款，深獲民眾高度認同。

彰銀今年擴大規模，希望能夠將愛深入社會各個角落，與「失親兒基金會」、「雙福基金會」、「現代婦女基金會」、「樂山園基金會」4家公益團體攜手，共同舉辦「愛在彰銀 e啟行動」公益活動。 23日舉辦「愛在彰銀 e啟行動」捐贈儀式，由副總經理陳斌代表彰銀率先捐款100萬元給4家基金會，資助「失親兒基金會」小朋友參與全年度星願學苑所需相關軟硬體設備、「雙福基金會」依弱勢長者實際生活需求提供生活心願禮、「現代婦女基金會」受暴婦女危難救助與緊急庇護服務，以及「樂山園基金會」中重度身心障礙者之天使體適能計畫。

本次捐贈儀式，除有來自個案的分享與感謝外，還有院生帶來熱鬧有趣的舞蹈表演，可以感受到院生平日在機構中的快樂與啟發。此外，公益大使嚴爵也親臨現場，並擔任本次星願學苑的指導老師，希望可藉由自身創作經驗協助孩子在音樂路上發光發熱。

「愛在彰銀 e啟行動」活動期間自2020年4月16日起至11月30日止，凡民眾透過「彰銀行動網」與「台灣行動支付」APP，綁定彰銀帳號或信用卡，並掃碼或線上捐款，每筆達10元以上捐款，彰銀另外再捐款10元給以上4家公益團體。

同時，為了讓計畫發揮更大效益，彰化銀行與受助基金會也為捐款達一定金額之民眾，準備了具有紀念意義的超值贈品，企盼本次活動，能將民眾每一份善心傳遞給社會需要的對象。相關「愛在彰銀 e啟行動」公益方案，詳情請上彰化銀行及4家基金會官網。

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