梁舒涵靠著《女兵日記》中可愛仙姑葉素娥一角打開知名度，更藉此角獲得金鐘最佳新人獎。不過近期卻因與黃靖倫靈魂交換的劇情慘被批評，接著經紀公司決定要她「下車」不再演出該劇，雖然不捨，但梁舒涵也表示，希望能好好休息外，也能補足因工作無法陪家人的空缺。

拍了兩年多《女兵日記》與《女力報到》劇集系列，從零到大受粉絲喜愛，這段日子幾乎沒好好休息，梁舒涵在合約到期後不再續演，就算再捨不得也是梁舒涵與公司思考再三決定的，主要是希望好好休息外，也能補足因工作無法陪家人的空缺，同時沉潛充電，讓未來整體狀態能準備的更好，拍出更多優質作品給大家。

適逢端午節，梁舒涵受訪時應景與粽子合照。（LiTV 、開麗娛樂提供）

梁舒涵說：「想趁休息時也看看其他演員的作品！像懸疑、搞笑或鬼片等都看，我就是把自己當海綿無止境的吸收就對了！能走到現在，我點滴在心，謝謝所有粉絲對我厚愛外，最重要的，莫過於TVBS與史坦利製作公司所有長官與團隊上下。」

至於想接什麼角色？梁舒涵謙虛表示自己還有很多努力空間，因此不侷限，「每個角色都是不一樣的個體，都可以去創造那個角色的專屬故事，與新人合作有新人撞擊的火花，與前輩合作則有值得學習的地方，這些都讓我期待著。」

她回憶當初接到素娥角色，是在毅然剪去留了快五年及腰長髮變成俐落短髮後，爸爸友人推薦下試鏡而成，「當時就是一個念頭想清爽些，髮型師還問我要不要再想想？我立刻說不需要就是要剪這樣短，完全沒留戀更沒有掉淚！」

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(中時電子報)