民間習俗，端午節要喝雄黃酒，時至今日，節慶相聚喝酒，酒後不開車是保護自己也保護別人；鑑於國軍弟兄將陸續分批返鄉過節，台中市太平警分局日前應邀前往台中國軍總醫院向官兵們實施交通安全宣導，會中分析太平區車禍事故狀況、汽(機)車防禦駕駛、路權觀念及新修正酒後駕車罰則等，以最真實的交通事故案例搭配影片播放，讓在場近100名國軍弟兄記憶深刻，瞭解安全駕駛的重要性，也提醒他們酒後不開車。

太平警分局日前下午前受邀至國軍總醫院宣導「端午節連續假期行車安全及防禦駕駛宣導」交通安全課程，由交通組組長郭廷鍇向全場近100位國軍弟兄講授，針對常見交通事故之因果，如未注意車前狀況、闖紅燈、併排停車等，透過影片呈現歷歷在目，更能加深印象。

會中除說明路權觀念、汽(機)車防禦駕駛觀念外，尤其以一般民眾痛恨的酒後駕車及新修正「道路交通管理處罰條例」為重點，呼籲國軍弟兄們連續假期邀宴聚餐小酌，有時在所難免，但切勿酒後駕車，保障自己及他人生命安全，不要因一時的僥倖心態，毀掉自己大好的前程。

院方表示，非常感謝太平警分局的熱心協助，讓弟兄們可以瞭解交通安全的重要性，也希望他們能吸取相關案例的資訊，增加臨時反應的安全措施，避免因本身疏忽而造成交通事故。

太平警方表示，端午連續假期期間除將加強轄內易壅塞路段之交通疏導外，也持續規劃取締酒後駕車之勤務，以維護用路人行車安全。

(中時 )