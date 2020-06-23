劉以豪（右）與李昇基中午緊接亞太線上聯訪，還展現相似度極高的男神笑容。（Netflix提供）

李昇基（左）跟劉以豪因錄製節目進而成為好朋友。（Netflix提供）

亞洲兩大男神李昇基、劉以豪23日出席《Twogether：男神一起來看你》視訊聯訪，為兩人共同主持的實境旅遊節目宣傳，聊到彼此變熟的關鍵，竟是劉以豪送李昇基與自己同款不同色的高級絲綢睡衣，李昇基笑說：「他自己穿低調的深藍色，卻送我高調的香檳金，連現在在韓國也不能穿！」劉以豪回：「在家自己穿，享受當王子的感覺。」

李昇基解釋，可能因兩人文化不同，錄製節目第一次睡在一起的時候，發現劉以豪有自備睡衣，「韓國在錄綜藝節目時，不會特別準備睡衣的，他卻準備了王子般的睡衣。」被問到等節目上架時，要不要在社群上傳穿著閃亮睡衣的照片做宣傳？李昇基爆笑回答：「穿那個衣服不用打光都會發亮。」

至於李昇基與劉以豪對彼此的第一印象如何？李昇基坦承一開始很擔心國籍不同、語言不通，怕溝通上有問題，「見面之後發現劉以豪跟我笑容很像，有親切感，本人比電視跟電影更甜蜜、溫柔。」劉以豪則表示之前看過李昇基許多作品，讚對方很聰明，學習語言速度快，有次節目中兩人在清邁競賽，劉以豪不得不謹慎應對，還說要回去觀摩李昇基以前主持韓綜《強心臟》的伎倆，「看他用了哪些騙人的技巧。」

另李昇基還透露這次錄製有玩一個韓綜史上未曾出現過的關卡，就是到印尼的峇厘島玩滑翔傘，「我在滑翔傘上，劉以豪在沙灘寫字給我猜。」該橋段被譽為是綜藝界的「不可能的任務」；劉以豪也分享印象最深刻的環節，就發生在印尼日惹，「因為是真的闖關，就有偷偷觀察工作人員，想看有沒有線索，結果工作人員都認真裝傻，只好開始觀察李昇基，逐漸成為李昇基觀察家。」幾乎是24小時掃描式觀察。

對於「豪基情」組合的表現，節目導演趙孝鎮說：「我以前跟李昇基合作，節目都是團體主持人，這次發現他新的一面，突破語言藩籬，還教劉以豪怎麼犯規；而以前看劉以豪電視劇，覺得就是位標準男友，相當紳士，這次發覺他也有傻傻的一面。」另一位導演高敏碩補充：「簡單說就是像寶石的李昇基碰上原石劉以豪，迸發強烈的能量。」《Twogether：男神一起來看你》26日於Netflix上架。

(中時 )