Google、臉書（Facebook）、微軟（Microsoft）等美國科技公司今日（23日）公開抨擊川普新宣佈的工作簽證停發令。

根據CNN報導，Google、臉書、微軟等硅谷科技公司公開抨擊川普停發工作簽證的政策，稱這將對美國的科技產業非常不利。

今日，美國總統川普簽署行政令收緊移民政策，停止發放L-1、H-1B等工作簽證。這幾類工作簽證對硅谷公司至關重要，是Google、臉書、亞馬遜、微軟、特斯拉等公司引進外籍高科技勞工的渠道。總統行政令明日（24日）生效。

川普切斷海外科技人才的來源遭到Google CEO桑德爾·皮查伊（Sundar Pichai)、特斯拉和SpaceX CEO伊隆·馬斯克、微軟（Microsoft）總裁布拉德·史密斯（Brad Smith）等公開抨擊，稱政策會對美國經濟不利。

皮查伊在推特上說，「移民為美國經濟的成功做出了極大的貢獻，讓美國成爲了科技產業的龍頭，也造就了今天的Google。」他表示「對今天的公告感到非常失望，我們將繼續支持移民勞工並為所有人創造工作機會。」

推特高管赫雷拉-佛蘭尼根（Jessica Herrera-Flanigan）也稱「這個公告會減弱美國最偉大的經濟優勢：它的多元性。」赫雷拉-佛蘭尼根强調川普的政策會嚴重損害美國的經濟實力。

臉書發言人發文指出，將科技人才拒之門外將使美國經濟恢復更困難。

馬斯克和史密斯也表達了對川普政策的質疑。馬斯克表達了對這次收緊簽證的行政令的不認同，說簽證政策改革合理但符合範圍太廣。史密斯則指出現在不是與世隔絕的時候，海外人才在關鍵時刻非常重要。

美國資訊科技產業委員會（Information Technology Industry Council）執行長Jason Oxman敦促川普重新考慮他的行爲並與商界合作來制定一份真正能為美國人開創工作機會的計劃。

(中時電子報)