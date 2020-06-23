八卦山棒球場已興建使用35年，使用率很高卻幾乎沒有翻新整修過，現有的照明設備是百年全運會作為快壘賽事場地時更新的設備。（謝瓊雲攝）

八卦山棒球場現有紅土場地已磨損嚴重，地面更有多處凹凸不平，下雨易積水，造成訓練時球產生不規則彈跳、外野草皮也多處枯黃，加上噴灌系統老舊、地下管線破損等，不利選手比賽以及訓練使用。（謝瓊雲攝）

已使用長達35年的八卦山棒球場，彰化縣政府將斥資5800萬元進行大規模整建，22日上午由彰化縣長王惠美親自主持動土典禮。（謝瓊雲攝）

已使用長達35年的八卦山棒球場，彰化縣政府將斥資5800萬元進行大規模整建，22日上午由彰化縣長王惠美親自主持動土典禮。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府斥資5800萬元整修八卦山棒球場，全面大規模修繕，預計明年3月完工，將可以嶄新面貌重現；彰化縣長王惠美（中）親自主持動土典禮，與彰化縣議員李寶銀（右）、教育處長陳逸玲（右2）、縣議員王國忠（左）和温芝樺（左2）等人執鏟動土。（謝瓊雲攝）

彰化縣立體育場八卦山棒球場，從1985年改建完成至今，作為僅在百年全運會時進行照明設備的改善，彰化縣政府斥資5800萬進行大規模整建，縣長王惠美23日主持動土典禮，期許工程明年3月完工後，讓彰化棒球少年們有更優質的訓練場地，一展身手。

八卦山棒球場，原本為綜合田徑場，1985年改建為棒球場，是每年卦山盃棒球賽事地點，前年旅美投手、台灣之光王建民還曾受邀在此指導少棒小將；然而使用長達35年，場地整體硬體環境老舊、看台與牛棚年久失修，紅土亦大量磨損流失，且排水不良，每逢下雨就積水。

王惠美表示，八卦山棒球場從2011年的全國運動會之後，至今未再進行大規模整修，球場現為彰化藝術高中棒球隊教學訓練的場所，急需改善，因此縣府積極向教育部爭取經費，過程中也特別感謝縣議長謝典林非常關心。

王惠美說，工程獲中央補助4640萬元、縣府自籌1160萬元，棒球場未來將全面翻新，改善場地排水，整修紅土區、草坪區、看臺、廁所淋浴間並加強夜間照明設施，滿足選手們夜間賽事及訓練照明的需求，培育更優質的棒球選手。

由彰化國中升格改制為彰化藝術高中，棒球校隊已有20年歷史；校長李碧瑤說，去年學校拿下全運會第6名，今年黑豹旗更首度晉身16強，是歷年來最好成績，未來有更完善的場地訓練打球，相信小將們能打出更好的成績。

學校體育組長曹營正表示，高中部棒球隊與國中部少棒隊，總計100多名球員，由7個教練指導訓練，因場地使用率高，地面已有多處凹凸不平，常訓時球產生不規則彈跳，外野草皮也多處枯黃，加上噴灌系統老舊、地下管線破損等，不利選手比賽以及訓練使用，只能被迫移地訓練，未來場地整修過後，球員們夜間訓練、和秋冬季訓練，時數就都可以拉長，相信對於實力的累積上會有長足的進步。

(中時 )