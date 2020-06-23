台灣數一數二的有線電視業者中嘉去年動作積極，陸續和電信業者遠傳(4904)、台灣之星及多家串流影音(OTT)業者來進行合縱連橫，積極串聯起家用網路、行動網以及影音等三大版圖，等於也涵蓋高達千萬的用戶數，中嘉董事長郭冠群表示，和電信業的合作有不同的面向，不同的業者的重心也不一樣，5G是一個很新的服務，和電信業者的合作絕對不僅限於網路或是內容。

郭冠群表示，中嘉與電信業者在5G方面的合作，除網路具有重要性，因為未來物聯網應用需要很綿密的網路涵蓋外，也會協助合作電信業者在基地台的建設，未來5G上路，室內的涵蓋，如何成功把5G導入家庭，勢必要和中嘉合作，故和電信業未來也會有內容服務的合作，當然也不止於內容的合作。

面對5G新世代，郭冠群表示，各個業者也不同的著重點，好比遠傳(4904)比較想走企業，台灣大(3045)則更偏向B2C，不同的時間點也會隨著改變，所以和遠傳、台灣之星也會有適當不同的合作，5G是一個很新、很重要的服務，合作上在財務、服務怎麼走還有很多的討論。

中嘉是台灣之星第二大股東，邁向5G時代，電信業面對大筆支出，被問到未來是否會增加對台灣之星的投資，郭冠群強調，中嘉「一向喜歡投資」，但是如何投資要從兩方面切入，首先，目前電信業在4G的投資都還沒回收，故這是一個從資金的點切入；另外，當新的資金注入5G下，是否可以找到新的方向，造成有意義的投資，都需要再詳細規劃，更重要的是和中嘉方面在業務的互補性，每一家的想法都不一樣。

(時報資訊)