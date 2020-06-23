大同(2371)與台北市政府產業發展局共同簽署「台北市商辦大樓智慧節能與綠能措施合作備忘錄」，這是由產業發展局辦理「109年商辦大樓評比及徵選計畫」，依參與計畫之建築智慧節能與綠能措施規畫，決選出大同公司作為優先輔導對象。該案由政府提供輔導，企業商辦大樓自發性導入智慧能源管理措施。

未來大同將以總公司內2棟大樓作為「台北市商辦大樓智慧節能與綠能措施」執行標的，初步規畫今年度將完成100 kW/100 kWh儲能系統的建置、一級能效空調設備更新、搭配冷氣溫控並導入智慧能源管理系統做排程管理，預估每年將可為公司省下30萬度用電量，並可節省140萬元之電費支出，相當於40個家庭一整年的用電需求。

大同近年來積極參與節能減碳活動，落實自主性節電查核，特別針對重大用電區域進行電力、照明、空調系統等進行節能改善；在工廠及辦公大樓內導入智慧能源管理系統；也參與台電需量反應措施，有效抑低夏月尖峰用電量。根據能源局到2018年最新的統計，商辦大樓單位面積年耗電量指標EUI值(Energy Use Intensity)平均為145.56(度/平方公尺．年)，而位於台北市的大同總公司EUI值持續維持在105(度/平方公尺．年)以下，且達成政府要求每年平均節電1%以上之目標。

大同總公司於105年獲得「台北市政府節能領導」特優獎以及106年「經濟部節能標竿」銀獎等的殊榮。各廠區也已完成103年~107年降低「代表性產品量單位能源密集度」之6%目標，並規畫持續於未來5年達成再降6%之目標。

(時報資訊)