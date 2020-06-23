Supermicro(美超微)今(23)日宣佈，其多樣化的1U、2U和4U GPU伺服器產品組合將全面支援最新的NVIDIA A100 PCIe GPU。

Supermicro今年5月率先宣佈在新推出的全新高密度2U與4U伺服器上，採用可支援NVIDIA HGX A100的4 CPU插槽與8 CPU插槽主機板，隨著A100 GPU現亦推出PCIe規格，透過Supermicro廣泛的多GPU伺服器系列搭載最新NVIDIA A100 GPU卡，便能為客戶帶來顯著的性能提升。

Supermicro執行長暨總裁梁見後(Charles Liang)表示，持續擴展領先業界的GPU系統產品組合，並且全面支援最新NVIDIA A100 PCIe GPU，意味著客戶能針對其特定應用，選擇最高性能且最佳化的伺服器，Supermicro內建PCIe Gen 4的新系統，可為最新NVIDIA A100提供全方位最佳化的支援，是專門為加速各種運算密集型應用而設計，可將一些加速型工作負載的效能提升20倍之多。

Supermicro推出全新4U A+ GPU系統，可支援最多8張NVIDIA A100 PCIe GPU，透過直連式PCI-E 4.0 x16連接CPU到GPU通道，無需任何 PCI-E 交換器即可獲得最低延遲和最高頻寬，以提供最高的加速性能。該系統還可支援多達 2 個額外的高性能 PCI-E 4.0 擴充插槽，能用於多種用途，包括高達每秒200Gb 的高性能網路傳輸。附加的AIOM插槽可支援Supermicro AIOM卡或OCP 3.0網卡。這些系統還符合NGC就緒標準，能為從事大規模開發及部署人工智慧(AI)工作負載的客戶，提供順暢無縫的使用體驗。

NVIDIA加速運算產品行銷部主管Paresh Kharya表示，NVIDIA A100是第一款整合訓練、推論、高效能運算和分析等功能，並具有彈性的多重實例GPU，專為處理各種大小的工作負載所設計。NVIDIA A100 PCIe GPU伺服器能為客戶克服資料科學、高效能運算和AI 等領域中一些最複雜的挑戰。

NVIDIA 加速運算產品行銷部主管Paresh Kharya表示，NVIDIA A100是第一款整合訓練、推論、高效能運算和分析等功能，並具有彈性的多重實例GPU，專為處理各種大小的工作負載所設計，NVIDIA A100 PCIe GPU伺服器能為客戶克服資料科學、高效能運算和AI 等領域中一些最複雜的挑戰。

(時報資訊)