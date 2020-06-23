投資人對美中貿易緊張局勢的擔憂緩解，周二南韓KOSPI指數收漲0.21%，為2,131.24點。成交量放大至約9.06億股，成交額達到約13.3兆韓元。外資賣超韓股556億韓元，散戶買超3550億韓元，機構投資人賣超2830億韓元。

由大型科技股上漲帶動，隔夜美股收高，受此提振，韓股早盤開漲，惟盤中陷入劇烈震盪，因白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在接受福斯新聞訪問時表示，美中貿易協議已經「結束」了，美國總統川普決定終止這項協議，因情報部門越來越確信新冠狀病毒大流行起源於武漢的實驗室。

稍後納瓦羅發布聲明澄清美中貿易協議「沒有結束」，並強調其發言遭到斷章取義。川普亦在推持上發文稱美中貿易協議「完好無損」。

大型股表現分歧，三星電子終場跌1.15%，SK海力士跌0.94%，三星生物製劑漲1.13%，生技大廠Celltrion大漲7.24%，電池大廠LG化學收跌0.4%，網路巨頭Naver漲2.22%。

(時報資訊)