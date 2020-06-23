振興三倍券7月正式上路，副總統賴清德公開呼籲民眾盡量用額外性購買的方式使用消費券，別用替代性購買方式使用，如此才能有效擴大消費，達到振興經濟的效果。

賴清德指出，若人們都把錢拿去購買日常生活必需品，那就無法有效振興產業，效果微弱，假如民眾將三倍券拿去做額外的開銷，像是國內旅遊，就能夠刺激消費，活絡整個消費市場。

賴清德舉例，若一家四口將消費券集合起來，便有1萬2000元，只要來場國內旅遊，就能振興台灣觀光，還能與家人一起創造快樂時光。

(中時 )