振興三倍券將上路 賴清德呼籲民眾「額外性消費」 16:002020/06/23 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賴清德呼籲民眾盡量以「額外性消費」的方式使用三倍券，擴大振興效果。 （張睿廷） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 振興三倍券7月正式上路，副總統賴清德公開呼籲民眾盡量用額外性購買的方式使用消費券，別用替代性購買方式使用，如此才能有效擴大消費，達到振興經濟的效果。 賴清德指出，若人們都把錢拿去購買日常生活必需品，那就無法有效振興產業，效果微弱，假如民眾將三倍券拿去做額外的開銷，像是國內旅遊，就能夠刺激消費，活絡整個消費市場。 賴清德舉例，若一家四口將消費券集合起來，便有1萬2000元，只要來場國內旅遊，就能振興台灣觀光，還能與家人一起創造快樂時光。 (中時 ) #賴清德 #振興三倍券 #國內旅遊 #副總統 #額外性購買 #替代性購買 #台灣 #觀光 #消費 #經濟 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜解職後擺爛到現在！一圖讓高雄市民氣瘋：有人說路平是最基本的？ - 政治 政治生命完了？江啟臣把這些人全得罪！媒體人曝後果 - 政治 罷捷連署突破2.1萬 突宣布「收攤」？總部回應了 - 政治 「罷免黃捷」提案有變數？清捷隊驚爆真實情況！ - 政治 邀約李四川回鍋新北副市長？侯友宜這樣說 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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