IDC在25日發布的報告顯示，2020年Q1大陸可穿戴設備市場出貨量大降11.3％至1,762萬台，不過在大環境逆勢華為強勢崛起，以18.8％的增速，反超2019年同期市占冠軍小米登頂王座。

IDC最新報告顯示，2020年Q1大陸可穿戴設備市場中，華為出貨量年增18.8％至4,282萬台，市占較2019年Q1提高6.2個百分點至24.3％笑傲市場。2019年Q1市占居首的小米期間出貨量小降0.6％至4,144萬台，市占增加2.5個百分點至23.5％居次。

排名第3的蘋果出貨量大增15.2％，排名第4的樂心憑藉手機廠商的手環訂單出貨大增72.9％，排名第5的步步高因小天才兒童手表受到疫情影響，出貨量銳減47.1％。前5名外的其他廠商出貨量也銳減37.9％，反映整體市況低迷。

不過IDC中國研究經理潘雪菲表示，儘管遭遇疫情衝擊，2020年可穿戴設備市場依然存在諸多機會，例如Q1數據就反映出三大趨勢，耳機和成人手錶逆勢增長、消費者對價格的敏感度升高、通路營運能力越來越重要。

(工商 )