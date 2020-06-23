國民黨高雄市黨部今天敲定徵召高雄市議員李眉蓁參選高雄市長補選，國民黨中央黨部也會在傍晚正式對外宣布。李眉蓁今年41歲，擁有中山大學大陸研究所碩士學位，目前兼任國民黨高雄市青工總會長。

與李眉蓁熟識的藍委透露，李眉蓁與李眉蓁的父親、前議員李榮宗在左營楠梓經營多年，李眉蓁年紀輕輕已三連霸高雄市左營楠梓區市議員，顯示選區經營的很不錯，而且特別的是，李眉蓁與李父的主要票源是左楠的本土票。該藍委說，李榮宗現任高雄果菜公司總經理，與韓國瑜也有交情，李眉蓁的出線有助於穩固藍營在高雄的大票倉左楠，若能得到其他高雄選區議員力挺，藍營在高雄的基本盤得票應可獲得穩固。

國民黨確定由李眉蓁出線，符合黨秘書長李乾龍先前提出的「在地、年輕」兩大條件，李乾龍先前被詢問時也證實李眉蓁是被黨部徵詢的對象之一，這也顯示國民黨和民眾黨之間「白藍合作」的可能性已不高。李眉蓁的父親、高雄果菜公司總經理李榮宗今天中午證實，國民黨確實要徵召李眉蓁，「現在正在溝通一些事情很快會有結果」。

目前已表態願意參選的高雄市議員李雅靜表示，她之前堅持的必須是在地、中生代、願意為國民黨承擔的候選人，如果黨中央認為李眉蓁比她適合參選，她會尊重，也會全力輔選。國民黨文傳會主委王育敏則表示，由於高雄還在開會討論李的參選細節，將在今晚正式宣布此事。

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁日前接受本刊專訪時表示，如果國民黨提出在地民代擔任候選人，他應該都認識，還有一些人他已經是兩代都認識 「因為從小看他們長大」。

陳其邁今天被問到國民黨可能李眉蓁來選高雄市長時，則未正面回應，僅說等人選正式出爐再說，至於對李眉蓁印象，陳其邁說「大家都認識，高雄大大小小我都大概都有一定的交情」，他也期待跟國民黨來場君子之爭，希望可以和國民黨在市政上有所討論甚至是辯論有火花也沒關係。

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(中時電子報)