台船基隆廠百名員工日前在廠區抗議指出，台船4年虧超過120億元，要求董事長、總經理下台，並擔心未來設置潛艦園區，會響原有生產線，導致自己生計受影響，前立法委員謝國樑與副議長林沛祥及黨籍議員23日前往聲援台船員工，謝國樑指出，設潛艦園區不應該侵害員工的權益，應先確保基隆廠將近2千人的工作權與生存權。

謝國樑表示，台船三位獨立董事支持將基隆廠的業務南移或資遣現有基隆員工，他對此表達憤怒並指出，台船基隆廠員工的生計是最重要的，潛艦園區的建立，絕不應該建立在犧牲台船基隆廠現有員工的權益，破壞家庭。他說，台船累積百億虧損，資方竟可以穩若泰山，實在太荒謬，並建議董事長應該換人做，替台船帶來新氣象。

林沛祥指出，日前中央選定台船基隆廠為潛艦園區的落腳地，創造一萬個就業機會的宣傳言猶在耳，但目前潛艦園區都還沒具體進度，台船員工卻先面臨資遣失業的困境，現實與幻想更顯得諷刺，他質疑中央所謂的創造就業機會，其實只是選舉期間的空頭支票，讓原本有工作的人先失業再提供工作。

對此，台船回應指出，目前公司正在進行轉型，資產及業務將重新調整，包括潛艦園區計畫，都已在執行規畫，目前規畫在空地上，不會影響現有生產業務。基隆市長林右昌則出面建議台船，未來若第二、三階段有擴場的計畫，需以員工權益為主，建立完善的整體規畫。

(中時 )