「鶯歌桃」物以稀為貴，意外成為搶手貨，價格年年創新高（林明珠提供／王文吉台中傳真）

陸家「鶯歌桃」產量不多，透過網路宅配銷售，吸引一票有點年紀的死忠「桃迷」。（林明珠提供／王文吉台中傳真）

「鶯歌桃」又稱甜脆桃，鮮食口感清脆，切片醃漬梅乾，別有一番風味（林明珠提供／王文吉台中傳真）

「鶯歌桃」原產於中國大陸陝西、甘肅、西藏一帶，果實頂端突起，就像鸚鵡嘴巴一樣，因此被稱為「鶯歌桃」。（林明珠提供／王文吉台中傳真）

「鶯歌桃」原產於中國大陸陝西、甘肅、西藏一帶，果實頂端突起，就像鸚鵡嘴巴一樣，因此被稱為「鶯歌桃」。（林明珠提供／王文吉台中傳真）

守住懷舊酸甜滋味！端午節應景上市的鶯歌桃，滋味酸甜脆口，不過生長期長且照顧不易，許多果農改種價格看俏的夏蜜、紅玉等「平地水蜜桃」。石岡陸文霖、林明珠夫婦因孩子愛吃，守著1分地老欉桃樹，不讓鶯歌桃輕易說再見，也因物以稀為貴，意外成為搶手貨，價格年年創新高。

鶯歌桃原產於中國大陸陝西、甘肅、西藏一帶，外觀豔麗，風味佳，早期台灣人去日本旅遊時帶回來栽種。鶯歌桃引進台灣後，因氣候關係，比一般桃子晚熟，又稱為「慢鶯歌仔」，不過照顧費工，且易遭果實蠅危害，已砍掉不少了，石岡還有2、3戶人家仍在栽種。

「孩子愛吃，我們就繼續種啊！」陸文霖、林明珠夫婦守著30、40棵鶯歌桃。林明珠說，桃樹是落葉果樹，這幾年暖冬，休眠不足，無法蓄積足夠養分，產量從1萬多斤下滑剩幾千斤；因為量少，行口不收購，透過網路宅配，才知道有點年紀的人專門找這種酸甜滋味。

林明珠表示，桃子有很多品種，包括2月桃、3月桃、福壽桃及鶯歌桃等，這些「硬桃」都要醃漬加工才能食用；許多果農將鶯歌桃樹嫁接價格看俏的夏蜜桃、紅玉桃等新興品種，號稱「平地水蜜桃」，可以直接鮮食。

林明珠說，紅玉桃剛好在母親節前收成上市，適合裝禮盒送禮，今年每斤價格直逼200元，也讓種苗場甜桃苗供不應求，擔心會成為繼茂谷柑、紅龍果之後一窩蜂搶種。

(中時 )