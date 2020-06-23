桃園中壢區永福路段21日發生一起當街「磚頭砸人頭」的暴力事件！一名機車騎士竟拿磚頭對著身穿義交制服男子頭部猛砸，男子當場頭部爆血倒地。影片在網路曝光，網友們憤怒表示，這樣的打法已經算殺人了吧！

永福路段21日下午進行路平工程，一名58歲林姓男子身穿義交制服在工地前指揮交通，不料期間和47歲吳姓騎士發生口角，吳姓騎士疑似不滿林男拿出手機拍攝，竟拿起路邊磚頭，對著林男頭部狂砸猛砸，有路過民眾拍下影片，只見吳男狂砸林男頭部7下，林男倒地也不罷手。

有網友在臉書社團《路安專案》貼出這段影片，網友們紛紛憤怒表示：「這已經不是傷害，這樣的打法已經算殺人了吧？！」、「從行為上朝頭部攻擊就打算殺人了吧，應該算殺人未遂!」、「這是殺人罪了，法官們......您有被磚頭k過嗎」、「第一次拿磚 隨機第2次拿磚 預謀」。

而警方介入調查後發現，林男根本不是義交，卻穿著義交制服，因此依《道路交通條例》開罰。而吳男事後主動到派出所自首，被依殺人未遂罪嫌移送地檢署偵辦。

(中時電子報)