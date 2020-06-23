環保署今公布全台民眾的環境素養調查結果，發現一般民眾的環境知識不及格，自備餐具的意願也偏低，但針對減塑與垃圾分類等議題卻拿下高分，顯示長期推動的限塑、垃圾分類政策已深植人心，下階段將針對民眾的環境知識與自備餐具部分進行加強。

環保署去年7月委託世新大學就國人的環境素養進行調查，採問卷方式進行，調查對象分為教師組、學生組、與民眾組三大類，共計回收1萬9149份有效樣本，各組調查結果在95％信心水準下，抽樣調查的誤差在±3％以內。

環保署說，目前國際上僅有美國、韓國、以色列與土耳其曾進行全國尺度的環境素養調查，絕大多數都是針對學生進行。但這次台灣的環境素養調查，所涵蓋範圍除國小至大專院校學生外，還包含幼兒園至大專的教師，以及公部門（公家機關）、私部門（民間企業）的上班族與其他民眾（待業、無業或退休人士）。

在問卷的環境知識問答中，發現私部門與其他民眾所得到的分數偏低，公部門民眾拿下84.8的高分，但私部門民眾僅有63.4分、其他民眾則為50分，均未達70分的及格門檻。

另外，在調查外出用餐自備餐具、環保杯、水壺的意願中也發現，私部門民眾得到55.1分，其他民眾則為64.3分，同樣不及格，但學生組無論在哪個年齡層，均是不到70分的不及格現象，顯示仍有宣導、推行政策的必要性。

若將2012年所做的調查拿來對比，可發現今年調查的分數大多有明顯成長，其中又以「我能正確將資源回收垃圾進行分類」這題的成長幅度最高，從64.8分成長為84.1分，另外在關心環境、氣候議題的意願上也都有明顯成長。

(中時 )