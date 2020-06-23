台南市竑榮實業公司計畫在安定區中榮里設置水泥產業園區，因鄰近台南科學園區，離住戶又近，還不需環評，不僅當地居民擔心帶來汙染影響生活品質，市議員謝龍介、李文俊22日也都提醒市長黃偉哲關切此事，謝更宣稱檢方已介入調查。黃回應指出，民眾的擔心市府都能理解，此案審查過程將嚴格把關。

隨著南科台南園區擴建案（南科三期）底定，加上台積電5奈米投產、3奈米建廠等優勢，勢必吸引就業人口帶動發展，位於安定區中榮里，以水泥、營造為主的紘榮實業公司，向南市府申請設置以預拌混凝土、水泥及混凝土製品，以及非金屬礦物製造業為主的產業園區。

該公司向市府提出可行性規畫報告書後，去年7月經市府審查後「原則同意」，今年6月30日市府計畫在安定區公所舉行專案小組暨現地會勘會議，但消息傳出卻引發在地居民的疑慮，擔心空汙、水汙染及噪音等環境問題，強烈反對汙染產業進駐的決心。

黃偉哲表示，無論南科人員或安定區民的生活品質，市府都要照顧，他個人也不贊成有汙染性的產業，但相關作業仍需依法處理，對於當地居民的意見，市府會審慎考量、深入了解。

經濟發展局說，竑榮實業公司擬在安定區申設產業園區，依產業創新條例第33條規定，經各單位對竑榮實業送審文件進行審查後，均符合相關規定，因此經發局於去年7月11日原則上同意該公司的「可行性規畫報告」，但也希望該公司在召開審查會前，與相關利害關係人進行充分溝通化解疑慮，後續仍待都發局審核通過「園區開發計畫」。

針對當地居民擔憂園區開發會造成汙染，市府考量在開發計畫審查時，聘任環保及各領域的專家協助審查，以兼顧產業發展及居民的權益；7月6日召開專責審議小組會議，更已邀請中榮里當地居民代表及里長與會表達意見，開發計畫審查委員會將廣納各方意見綜合考量，進行通盤檢討，以決定本案是否核發開發許可。

(中時 )