竹南中興商工餐飲科同學，23日上午一起包粽子送暖給聖家啟智中心小朋友。（謝明俊攝〕

育達科大也共襄盛舉，由熱舞社同學主演勁歌熱舞。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫大蔡麗卿（右四）一同到場陪小朋友歡樂過端午。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人蔡麗卿親自包粽子送給小朋友。（謝明俊攝）

端午節屆近，竹南中興商工關懷弱勢兒童，23日上午發動學校餐飲科學生一起包肉粽，送溫情給聖家啟智中心小朋友，育達科大也共襄盛舉，由學校熱舞社同學表演熱歌勁舞，讓小朋友歡欣過節，苗栗縣長夫大蔡麗卿特地到場關懷小朋友，讓小朋友感受滿滿的溫馨。

中興商工餐飲科有優良傳統，培育不少餐飲人材，雖然餐飲科課程是以中廚及烘焙為主，並無傳統小吃，但校方特別為了這次活動，聘請長於包粽的社區志工媽媽前來指導。

23日上午，中興商工在活動中心熱鬧展開「中興傳愛~粽香傳情」端午節慶祝活動，邀請聖家啟智中心小朋友一起到校同歡，餐飲科同學當場包起肉粽，準備了200份的肉粽送給小朋友歡喜過端午。

育達科技大學共襄盛舉，特別由學校熱舞社學生，在現場表演熱歌勁舞，中興商工今年剛畢業的學生，也特別返校表演搖滾創作歌曲，讓小朋友在歡樂氣氛中提前過端午。

苗栗縣長夫人蔡麗卿也一起到場參加盛會，並親手包肉粽送給聖家啟智中心小朋友。中興商工校長吳聲忠表示，包粽活動是富有節味與教育意義的，讓每個學生親手包粽子，體驗傳統的端午民俗文化，也象徵每位學生未來「包粽、包中」，為自己的學業與前程，贏得好兆頭。

(中時 )