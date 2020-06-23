受新冠肺炎影響，公益團體募款不易，副總統賴清德23日在石門陪林蜂阿嬤包肉粽時表示，他已經決定將自己的三倍券捐給公益團體，盼能夠在這些團體艱困的時候給予適當的援助。

賴清德指出，他近日參加一場婚禮，新郎、新娘都是從事慈善事業，有人向他提到，現在經濟不景氣，新娘任職的慈善基金會募款不易，資金短缺，他聽到後當場允諾將消費券全數捐，盼達拋磚引玉效果。

(中時 )