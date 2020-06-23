經濟部統計處23日公布5月工業生產統計，5月工業生產指數110.18，較去年同期增加1.51%，是連續四個月正成長，創下歷年5月次高紀錄。其中製造業指數指數110.44，較去年同期年增1.68%，同樣創下歷年5月次高紀錄。

統計處指出，5月持續正成長，主要來自遠距商機持續發酵、半導體高階製程需求持續，致讓資訊電子工業生產續強。不過傳統產業則在疫情衝擊下，受全球經濟活動急凍、國際原物料價格相較上 年同月大幅滑落之拖累，生產表現明顯疲弱。

(工商 )