銀行常董會是否應由三席專業自然人董事出任？金管會主委黃天牧23日強調，金管會政策是一脈相承的，前金管會主委顧立雄對自然人董事的改革，仍是現有的政策方向，銀行局將公開對外界釋疑，至於彰銀與台新金各執一詞，黃天牧只回應，台新金事前並未向金管會諮詢法規適用。

台新金控與彰化銀行在19日針對彰銀選出的常董名單，各自解釋及開砲，爭議重點即在「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」的第九條，即金管會規定資產逾一兆元以上的銀行，若有五席董事，就應有三席專業董事，每增三席董事，就要再加一席專業董事，若有設常務董事者，應有三人以上是專業董事。

台新金則解讀法規是常董會至少要有三席以上專業董事，且專業董事應為自然人董事，才符合顧立雄改革的初衷。

但彰銀與銀行局方面解讀此法規，則是指無論資產有無上兆元，只要設常董，就要有三席以上專業董事，並不是限制常董會的常董一定要有三席專業自然人董事。

黃天牧被問及此爭議，只表示彰銀股東會剛結束，相關董事的資格條件是否合規仍未送金管會審視，因此「還有很多我們不知道的事情，所以現階段可能不方便對更具體的事情，在這個時點去做出評論」。

但黃天牧表示，金管會的政策是一脈相承，當時修正法規的銀行局同仁亦都還在，所以會對近來外界對此法規的質疑，一次說清楚講明白。

也有媒體問及台新金在彰銀完全沒有取得法人董事，是否就會被視為財務性投資，金管會應要求限期釋股？

黃天牧亦表示，應先解決常董等爭議，台新金與彰銀案涉及財政部公股管理，問題比較複雜，金管會就是在金融監理上善盡職責，先解決雙方董事資格爭議，對於外界認為應解決的事，再慢慢去釐清。

而台新金搶得彰銀一席自然人董事及三席獨董，並以其法規解釋是可以在常董會上取得多數席次，是否算是一次奇襲？黃天牧表示「我不敢認定是不是叫奇襲」，這是財政部跟台新金之間的事情，但據其了解及金管會同仁報告，金管會並沒有接獲台新事前的法律諮詢，「所以這個問題我也很難在這個時候回答」，但黃天牧的意思，即金管會有法規解釋權，台新金並沒有事先來諮詢，其解讀未必代表金管會的意旨。

(工商 )