再生晶圓及晶圓薄化代工廠昇陽半（8028）去年對檢測分析業者宜特（3289）提起專利侵權訴訟，主張宜特侵害昇陽半專利權並求償新台幣1億元。經智慧財產法院審理後於23日宣判，駁回昇陽半請求。

宜特表示，對法院依法審判的結果至表感佩之意，強調這證明宜特並無任何侵害他人權益之情形。宜特重申，上開訴訟事件對財務、業務狀況並無重大影響，相關營運活動均正常進行。

昇陽半去年對宜特提起專利侵權訴訟，昇陽半指出宜特的晶圓薄化製程涉嫌侵犯晶圓薄化製程發明專利，要求法院裁判宜特賠償損失且不得使用該專利。昇陽半當時表示，已向智慧財產法院對宜特科技提起專利侵權訴訟，主要因宜特公司的晶圓薄化製程，涉嫌侵犯昇陽半晶圓薄化製程發明專利，請求法院裁判，命宜特賠償昇陽半所受損失，且不得使用該項系爭專利。

不過，經智慧財產法院審理後於23日宣判，駁回昇陽半請求。

(工商 )