溫昇豪23日出席由桃園市政府客家事務局、財團法人桃園市客家文化基金會共同合辦的「2020時尚客家服飾設計競賽」於桃園市興光堡壘舉行的徵件記者會。身為客家人的他認為客家精神就是惜食與硬頸，不忘將惜食精神傳承給7歲就讀小一的女兒，他從小就讓孩子看「飢餓30」等相關難民影片，讓她知道地球上有許多人沒有糧食可吃，進而學會珍惜身邊食物。

溫昇豪也將客家的硬頸精神延續到工作中，他10年就懷抱對戲劇製作的夢想，這10 年間，他不斷累積經驗與能力，終於在年後升格當製作人，目前手邊有3個劇本在進行，已完成的2個劇本則以醫療、運動為主軸，「自己當製作人壓力真的比較大，因為要顧及的面向非常廣，跟以往當演員時顧好自己就好的狀況完全不同。」

溫昇豪表示可透過客家服飾競賽，讓更多人了解客家文化精神。(桃園市客家文化基金會提供)

對於花了10年終邁向製作人一事，溫昇豪感觸頗深，「真的是路遙知馬力」，他近日與知名製作人柴智屏吃飯，忽然回想起2001年曾參與對方的F4選秀，當年因身高不夠沒被選中，如今卻與柴智屏同桌吃飯，聽對方分享製作經驗，讓他感嘆：「感覺非常奇妙。」

溫昇豪在《犀利人妻》的好搭檔隋棠近日全家到屏東恆春居住，參與蝴蝶朵朵種籽講師培訓，關懷兒童性侵案件，他透露隋棠5月有邀自己帶孩子到屏東遊玩，可惜因為時間關係沒約成功，他也大讚對方：「我覺得她很棒，跟老公、3個小孩一起，她住超久，不知道是否還住那裡，這點由衷欽佩她，覺得蠻有勇氣。」

(中時 )