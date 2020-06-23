新冠肺炎爆發以來，成份有助提高免疫力的咖哩成為正夯的美食之一，早午餐餐廳「Q Burger」今夏以咖哩醬為主題打造「早安!堡萊塢!-印度咖哩季」，端出多款咖哩系列早餐，其中更首度推出超高CP值的「咖哩脆雞吐司」，每份僅39元就能吃到印度咖哩醬搭配台灣在地鮮嫩多汁的帶皮脆雞、手感吐司，要在這波疫情過後帶給食客療癒的小確幸。

這次咖哩系列的醬料，選用包含薑黃、豆蔻、茴香、八角、孜然、羅勒葉等多款香料，搭配新鮮洋蔥和南洋椰奶來調和咖哩的辛辣，並加入酸甜鳳梨汁提味及主廚秘方，特調出擁有道地南洋風味的印度咖哩醬。

最受歡迎漢堡系列中的「咖哩香蘋脆雞堡」，則有鮮嫩多汁的帶皮脆雞，搭配特調印度咖哩醬，並以清香蘋果切片夾入紮實的美式漢堡，一口咬下，吃得到咖哩的濃郁滋味， 也能品嚐得到蔬果的爽口鮮甜，每份60元。

說到印度美食一定會想到印度現烤烤餅，配上咖哩醬可說是絕妙組合，「Q Burger」這次也特別研發2款捲餅早餐。1款是搭配飽足感滿分的鮮嫩脆雞「咖哩脆雞捲60元」每份60元；另款則是搭配義式莫札瑞拉香濃乳酪條的「咖哩鮮蔬乳酪捲」，每份50元。 此外，也首次推出「咖哩鮮蔬起士蛋餅」，現煎酥 脆蛋餅加入特調印度咖哩醬、新鮮蔬菜、非基改玉米，香濃起士片，每份45元。

飲料新品印度奶茶（右）與芒果氣泡飲（左）。（Q Burger提供）

飲料也有新品，特別把印度的國民飲料搬進餐廳，讓消費者在一早就能喝到濃郁順口的「印度奶茶」，選用生薑、肉 桂、豆蔻、丁香與進口紅茶一同熬煮，烹煮出香氣四溢的印度紅茶，再加入Q Burger奶茶秘方，每杯35元；另外還有適合夏天的「芒果氣泡飲」，使用台灣 愛文芒果製作的新鮮芒果醬，加入碳酸氣泡水，相當消暑，每杯40元。

餐廳也在即日起至7月31日祭出活動，只要於「Q Burger」官方Facebook粉絲專頁活動貼文分享「早安!堡萊塢!」系列新品，就有機會抽中30天免費早餐。

(中時 )