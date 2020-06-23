台北大巨蛋BOT案自2015年遭北市府勒令停工將近5年，昨（22）日獲得台北市建管處簽准建照變更，最快8月能全面復工，預計2022年在台北市長柯文哲卸任前完工。台北市議員王世堅今（23）日在臉書大酸柯文哲，遠雄前董事長趙藤雄5年來一步都沒讓，停工五年的大巨蛋就像變魔術一樣要完工了！

大巨蛋案遭勒令停工延宕4年多，環境影響差異分析報告今年3月通過後，僅剩「建照變更」最後一關，據了解，遠雄集團近日正積極補件，只要補件程序走完，大巨蛋預計於8月復工，有望在2022年底順利將「巨蛋」孵出。

對此，台北市議員王世堅表示，「大巨蛋趙藤雄5年來一步都沒讓，權益金零、容積蓋滿，柯文哲卻得到政治好處！」王批，柯文哲跟趙藤雄一搭一唱，暗通款曲，也幫趙藤雄補足建照變更不足部分，北市府並未取得權利金繳回市庫，監察院糾正的合約也未改。

王世堅指出，北市府曾提大巨蛋「減量方案」因應交通及公安衝擊，但大巨蛋容積仍然蓋滿，逃生方式也幾乎未修，公安更受質疑，市民沒有得到任何好處。但反觀柯文哲卻討到政治利益，「2014年大巨蛋大弊案當選台北市長，如今停工五年的大巨蛋竟然像變魔術一樣都快完工了！」

(中時電子報)