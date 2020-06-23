大陸外交部發言人趙立堅6月23日主持例行記者會。有記者提問，印度軍方消息人士稱，印中22日當日舉行了11個小時的軍長級會議，雙方就當前邊境事態交換了意見。中方能否證實並提供有關資訊？

趙立堅證實，6月22日，中印兩國邊防部隊在邊境地區舉行了第二次軍長級會晤。這也是6月15日中印雙方在加勒萬河谷發生肢體衝突、致雙方士兵互有傷亡事件後的首次軍長級會晤。

趙立堅表示，此次會晤的舉行，表明中印雙方希望通過對話磋商妥處分歧，管控事態，緩和局勢。會晤期間，雙方在第一次軍長級會晤共識的基礎上，就當前邊境管控中的突出問題，坦率深入地交換了意見，同意採取必要措施推動事態降溫。雙方還同意將保持對話，共同致力於促進邊境地區的和平與安寧。

此外，中俄印外長還將舉行視訊會晤。央視新聞用戶端23日發布消息指出，大陸外交部長王毅、俄羅斯外長拉夫羅夫、印度外長蘇傑生即將共同出席中俄印外長視訊會晤。

(旺報 )