白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）改口稱美中貿易協議「沒有結束」，緩解投資人對美中貿易局勢的擔憂，周二日股反彈收高，日經225指數收漲0.50%，為22,549.05點。東證一部指數收漲0.51%，為1587.14點。

由蘋果、微軟等大型科技股上漲帶動，隔夜美股收高，受此提振，日股早盤走高，惟盤中陷入劇烈震盪，因納瓦羅周一接受福斯新聞訪問時表示，美國總統川普決定終止這項協議，因情報部門越來越確信新冠狀病毒大流行起源於武漢的實驗室，以及中國未及早對疫情爆發發出警訊，他表示，美中貿易協議已經「結束」。

稍後納瓦羅發布聲明澄清美中貿易協議「沒有結束」，並強調其發言遭到嚴重斷章取義。川普亦在推持上發文稱美中貿易協議「完好無損」。

汽車零件股勁揚1.36%，因媒體報導中國政府將把混合動力車納入新能源車項目。車用電子大廠電裝（Denso）應聲大漲4.16%。Oriental Land宣布7月重新開放東京迪士尼樂園，股價大漲3.24%。

(時報資訊)